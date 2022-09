Indennità di 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti: come richiederla (Di lunedì 12 settembre 2022) come richiedere l’Indennità di 200 euro una tantum prevista per i lavoratori autonomi e professionisti? Il decreto Aiuti ha istituito un Fondo destinato a riconoscere un’Indennità una a tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza obbligatorie. I requisiti per accedere al bonus di 200 euro sono: – non aver fruito dell’Indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo decreto; – aver percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore ai 35mila euro; – essere già iscritti all’Inps o alla cassa professionale al ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 settembre 2022)richiedere l’di 200una tantum prevista per i? Il decreto Aiuti ha istituito un Fondo destinato a riconoscere un’una a tantum per l’anno 2022 aie aiiscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e aiiscritti alle Casse di Previdenza obbligatorie. I requisiti per accedere al bonus di 200sono: – non aver fruito dell’di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo decreto; – aver percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore ai 35mila; – essere già iscritti all’Inps o alla cassa professionale al ...

