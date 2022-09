In fuga per 35 km per sfuggire ai carabinieri, arrestato (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In fuga per 35 chilometri: dal parco Verde di Caivano, nel Napoletano, a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. E alla fine è stato comunque arrestato dai carabinieri. Domenico Zitiello ci ha provato in tutti i modi a sfuggire ai militari. Lui che vive nel comune di San Nicola La Strada quando ha incrociato la pattuglia dei carabinieri si trovava nel parco Verde di Caivano. Forse per sfuggire ai controlli, ha sterzato bruscamente ed è partito a tutta velocità. E’ iniziata così la fuga, terminata a San Nicola La Strada, dove è stato fermato anche con la collaborazione di agenti della squadra volanti di Caserta. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato per resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inper 35 chilometri: dal parco Verde di Caivano, nel Napoletano, a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. E alla fine è stato comunquedai. Domenico Zitiello ci ha provato in tutti i modi aai militari. Lui che vive nel comune di San Nicola La Strada quando ha incrociato la pattuglia deisi trovava nel parco Verde di Caivano. Forse perai controlli, ha sterzato bruscamente ed è partito a tutta velocità. E’ iniziata così la, terminata a San Nicola La Strada, dove è stato fermato anche con la collaborazione di agenti della squadra volanti di Caserta. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato per resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo ...

