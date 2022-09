Ilary: “Se parlo rovino 50 famiglie”; un giornalista: “50? Totti si è dato un gran daffare!” (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilary Blasi ha sempre mantenuto la linea del silenzio in merito alla separazione da Francesco Totti, ma quando lui ieri se n’è uscito in edicola con una lunghissima intervista sul Corriere della Sera dove l’ha pure accusata di avergli sottratto dei Rolex, ha risposto. Non lo ha fatto tramite una nota stampa, né sui social, ma tramite il suo legale Alessandro Simeone. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. La risposta di Ilary Blasi all’intervista rilasciata dall’ex. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni“. A parlare anche Simeone, legale che l’assiste in questa complicata fase di separazione. “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo. Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 settembre 2022)Blasi ha sempre mantenuto la linea del silenzio in merito alla separazione da Francesco, ma quando lui ieri se n’è uscito in edicola con una lunghissima intervista sul Corriere della Sera dove l’ha pure accusata di avergli sottratto dei Rolex, ha risposto. Non lo ha fatto tramite una nota stampa, né sui social, ma tramite il suo legale Alessandro Simeone. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. La risposta diBlasi all’intervista rilasciata dall’ex. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni“. A parlare anche Simeone, legale che l’assiste in questa complicata fase di separazione. “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo.ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di ...

