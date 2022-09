Ilary Blasi, l'amica Alessia rompe il silenzio: "Stanno soffrendo" (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilary Blasi, l'amica Alessia rompe il silenzio e sottolinea di essere stata "messa in mezzo pubblicamente" da persone che Stanno soffrendo. Ilary Blasi, l’amica Alessia rompe il silenzio: “Stanno soffrendo” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 12 settembre 2022), l'ile sottolinea di essere stata "messa in mezzo pubblicamente" da persone che, l’il: “” su Donne Magazine.

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Gazzetta_it : Chi è Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary: di famiglia a casa Totti, poi... - SimonaSodano3 : RT @SimonaSodano3: #Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non ho tradito io per primo': - Pius_XII : RT @marioadinolfi: CorSera fa dire a Totti che la moglie lo tradisce e col suocero ruba i Rolex. Repubblica replica col pizzino del legale… -