Ilary Blasi, il presunto amante risponde: "Ho letto" (Di lunedì 12 settembre 2022) Cristiano Iovino, presunto amante di Ilary Blasi, nonché uomo di cui pare Francesco Totti abbia trovato i messaggi sul cellulare della moglie, è stato raggiunto da AdnKronos per un sapere se è davvero lui l'amante della conduttrice. La risposta dell'uomo, che lavora come personal trainer – è stata del tutto inaspettata."Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare" ha detto infatti Cristiano Iovino. Che non ha dunque smentito le voci neanche con un "io non c'entro". Traete dunque le vostre conclusioni! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La risposta di Ilary Blasi all'intervista di Totti: "Se parlo rovino 50 famiglie" La risposta di ...

