Ilary Blasi e Totti | dopo le accuse lei passa la domenica in famiglia | «Adoro la pasta cruda»

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Gazzetta_it : Chi è Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary: di famiglia a casa Totti, poi... - LucaLaquidara : RT @NicolettaLucher: I figli di #Totti e #Blasi chiedono di essere adottati dalle due mamme di #PeppaPig . #ilaryblasi #Ilary #Rolex - TMeravigliosi : RT @NicolettaLucher: I figli di #Totti e #Blasi chiedono di essere adottati dalle due mamme di #PeppaPig . #ilaryblasi #Ilary #Rolex -

L'intervista di Francesco Totti rilasciata tra le pagine del quotidiano Corriere della Sera e nella quale lancia pesanti accuse a, ha scatenato svariate reazioni, tra chi - come Selvaggia Lucarelli - ha voluto fare un'attenta analisi criticando la linea comunicativa dell'ex Capitano e chi - come Bruganelli e Bonolis ...ha scelto di non replicare e di affidarsi a un sano "no comment", ma l'amica che avrebbe coperto i suoi presunti tradimenti ha in parte commentato la vicenda: Alessia Solidani non ci sta, ...Finale burrascoso tra i due coniugi L’ultima bomba sganciata da Totti ha avuto un effetto devastante. Che la separazione con Ilary non fosse facile era prevedibile, era meno prevedibile che la situazi ...L'ex capitano: "Io tradito e ha portato via pure i Rolex", la showgirl: "Penso ai figli, ma quando parlerò io..." ...