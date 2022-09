Ilary Blasi come Raoul Bova, “vittime” dell’avvocata di Totti: “Non ce la facevo più” (Di lunedì 12 settembre 2022) Raoul Bova era sposato con Chiara Giornano, figlia dell’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, da cui ha avuto due figli. E quando lasciò la Giordano per Rocio Munoz Morales, la Bernardini De Pace lo attaccò senza pietà, sia dentro che fuori dall’aula del tribunale, chiamandolo in una lettera “genero degenerato” e lasciando intendere ai figli dell’attore – i suoi nipoti – che il padre avesse tradito la mamma con una ventenne. A un certo punto, Raoul Bova la implorò di smetterla: “Non ce la fa più. Sono il bersaglio di una campagna d’odio. Devo proteggere i miei figli da questa guerra. Basta”. Anche per Ilary Blasi sarà così, visto che la sua avvocata è proprio Annamaria Bernardini De Pace? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La risposta di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 settembre 2022)era sposato con Chiara Giornano, figliaAnnamaria Bernardini De Pace, da cui ha avuto due figli. E quando lasciò la Giordano per Rocio Munoz Morales, la Bernardini De Pace lo attaccò senza pietà, sia dentro che fuori dall’aula del tribunale, chiamandolo in una lettera “genero degenerato” e lasciando intendere ai figli dell’attore – i suoi nipoti – che il padre avesse tradito la mamma con una ventenne. A un certo punto,la implorò di smetterla: “Non ce la fa più. Sono il bersaglio di una campagna d’odio. Devo proteggere i miei figli da questa guerra. Basta”. Anche persarà così, visto che la sua avvocata è proprio Annamaria Bernardini De Pace? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La risposta di ...

