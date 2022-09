Il vocabolario Treccani 2022 rivoluziona le convenzioni: prima “amica” e poi “amico” (Di lunedì 12 settembre 2022) Non solo “bello” ma anche “bella”, non più unicamente “noioso” ma anche “noiosa”, e ancora “chirurgo” e “chirurga”, “sindaco” e “sindaca”. La parità di genere passa anche dal linguaggio, prima di tutto a dir la verità. È per questo che l’edizione 2022 del vocabolario Treccani della lingua italiana rappresenta una piccola rivoluzione: per la prima volta nella storia dei dizionari, infatti, per nomi e aggettivi non verrà più privilegiato il genere maschile, ma comparirà anche quello femminile. Anzi, per maggior correttezza, è stato stabilito che l’ordine da seguire sia quello alfabetico: cercando la parola “piccolo” comparirà quindi prima il femminile “piccola” seguito poi dal corrispettivo maschile. La politica litiga, la lingua si evolve Insomma nel principale dizionario italiano i ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 12 settembre 2022) Non solo “bello” ma anche “bella”, non più unicamente “noioso” ma anche “noiosa”, e ancora “chirurgo” e “chirurga”, “sindaco” e “sindaca”. La parità di genere passa anche dal linguaggio,di tutto a dir la verità. È per questo che l’edizionedeldella lingua italiana rappresenta una piccola rivoluzione: per lavolta nella storia dei dizionari, infatti, per nomi e aggettivi non verrà più privilegiato il genere maschile, ma comparirà anche quello femminile. Anzi, per maggior correttezza, è stato stabilito che l’ordine da seguire sia quello alfabetico: cercando la parola “piccolo” comparirà quindiil femminile “piccola” seguito poi dal corrispettivo maschile. La politica litiga, la lingua si evolve Insomma nel principale dizionario italiano i ...

