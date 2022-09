Il vocabolario Treccani 2022 rivoluziona le convenzioni | prima ' amica' e poi ' amico'

Corriere : «Soldata», «notaia», «architetta» e «medica» entrano nel dizionario Treccani - borghi_claudio : @KapaMarci E' semplice lingua italiana. Chi entra illegalmente in uno stato è un CLANDESTINO, aspetti glielo spazio… - lacittanews : 'L'edizione 2022 del dizionario accende i riflettori su un argomento attualissimo e di grande interesse sociale, ch… - ran966 : RT @damianofedeli: E la gatta arriva prima del gatto. Esce la nuova edizione del Vocabolario @Treccani. Ed è una rivoluzione: per la prima… - liberal_psycho : @LucioMM1 Invece si, controllato sul sito treccani e sembra vinsia proprio l'appellativo 'medica' come medico femmi… -

Non solo 'bello' ma anche 'bella', non più unicamente 'noioso' ma anche 'noiosa', e ancora 'chirurgo' e 'chirurga', 'sindaco' e ...... Redazione Sardegna Live Nel nuovonon mancano le parole: "architetta", "notaia", "medica" e "soldata". Si tratta del primo dizionario della lingua italiana a lemmatizzare anche ...Architetta, notaia, medica, soldata: arriva per Treccani il primo 'Dizionario della lingua italiana' che registra anche le forme femminili di nomi e aggettivi che tradizionalmente si trovano solo al m ...Le lingue cambiano, mutano continuamente. Le lingue soprattutto riflettono la società in cui vengono utilizzate, spesso in una maniera davvero profonda. In pochi si chiedono perché parole come “ minis ...