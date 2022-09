Il tennis ha anche un nuovo numero 2 del mondo, il fantasmino Casper (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Sui campi da tennis ci sono quelli che sbraitano, alla Nick Kyrgios, quelli che pur senza dare di matto hanno comunque personalità esuberanti, come Frances Tiafoe, quelli tutta grinta e tocchi spettacolari che sono già dei divi inarrivabili come il nuovo numero uno del mondo Carlos Alcaraz. E poi ci sono quelli zitti, buoni, solidi ma letali come il norvegese Ruud che di nome si chiama Casper come il fantasmino dei cartoni animati, che nella notte dell'11 settembre a New York sono andati vicini ad agguantare il primo Slam della vita, si sono visti annullare due set point nel terzo set e anziché piangere come la Jabeur (non ci sarebbe stato niente di strano, considerando che è la seconda finale Slam che gli sfugge, dopo Parigi, e pure quella che lo avrebbe consacrato ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Sui campi daci sono quelli che sbraitano, alla Nick Kyrgios, quelli che pur senza dare di matto hanno comunque personalità esuberanti, come Frances Tiafoe, quelli tutta grinta e tocchi spettacolari che sono già dei divi inarrivabili come iluno delCarlos Alcaraz. E poi ci sono quelli zitti, buoni, solidi ma letali come il norvegese Ruud che di nome si chiamacome ildei cartoni animati, che nella notte dell'11 settembre a New York sono andati vicini ad agguantare il primo Slam della vita, si sono visti annullare due set point nel terzo set e anziché piangere come la Jabeur (non ci sarebbe stato niente di strano, considerando che è la seconda finale Slam che gli sfugge, dopo Parigi, e pure quella che lo avrebbe consacrato ...

FiorinoLuca : Al termine di una partita del genere l’unica cosa che mi sento di fare è applaudire entrambi. Tiratina d’orecchie… - Coninews : ANCHE JANNIK AI QUARTI! ?? Sul cemento di Flushing Meadows @janniksin si aggiudica la durissima sfida in 5 set (6-1… - ChiaraAnto33 : @gippu1 @massimozampini Sarà. Fin qui non si è visto alcun miglioramento nel VAR. Il calcio mi pare anche un sport… - TennisWorldit : Rafael Nadal, il bellissimo messaggio per Carlos Alcaraz dopo il trionfo agli Us Open: Il campione iberico ha manda… - Paoblog : Ricordo un cliente che si riforniva anche da un mio concorrente che consegnava sempre materiale in eccesso, anche i… -