Il ritorno in battaglia di Kadyrov, nuove minacce dal leader ceceno rilancia: «Presto una sorpresa per i soldati ucraini» (Di lunedì 12 settembre 2022) Le unità d'élite cecene sono tornate sul campo di battaglia. Ad annunciarlo è stato Ramzan Kadyrov, leader della Repubblica Cecena della Federazione russa e soldato fedelissimo di Vladimir Putin. «Il mio caro fratello, eroe della Russia, deputato della Duma di Stato russa Adam Delimkhanov ha iniziato a svolgere i compiti dell'operazione militare speciale in Ucraina e nella DPR», ha scritto sul suo canale Telegram. E nel pomeriggio, sempre sul proprio canale Telegram, Kadyrov ha lanciato un avvertimento: «I nostri combattenti hanno preparato un'interessante sorpresa per le bande ucraine, che Presto diventerà nota: nel frattempo, non svelerò il piano». E il leader della Repubblica Cecena della Federazione russa ha poi aggiunto: «I soldati delle unità ...

