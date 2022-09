Il racconto della mamma del disabile precipitato dalla finestra a Roma: «Così i poliziotti lo hanno pestato e buttato giù» (Di lunedì 12 settembre 2022) «Adesso abbiamo paura anche ad andare all’ospedale a trovare nostro figlio. Era incensurato, non ha mai fatto del male a nessuno. Hasib amava la vita, non si sarebbe mai buttato da solo dalla finestra: vogliamo sapere cosa è successo». Sono le parole di Fatima Omerovich, madre di Hasib Omerovic, il 36enne disabile finito in coma dopo essere precipitato dalla finestra della sua casa in zona Primavalle, nella periferia Nord di Roma, in seguito a una perquisizione dalla polizia, avvenuta lo scorso 21 luglio. Nel corso dell’intervista a Repubblica la madre di Hasib racconta quanto accaduto quel giorno: lei, il marito e la figlia Erika erano usciti di casa per portare l’auto dal meccanico. Il 36enne, invece, era rimasto ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) «Adesso abbiamo paura anche ad andare all’ospedale a trovare nostro figlio. Era incensurato, non ha mai fatto del male a nessuno. Hasib amava la vita, non si sarebbe maida solo: vogliamo sapere cosa è successo». Sono le parole di Fatima Omerovich, madre di Hasib Omerovic, il 36ennefinito in coma dopo esseresua casa in zona Primavalle, nella periferia Nord di, in seguito a una perquisizionepolizia, avvenuta lo scorso 21 luglio. Nel corso dell’intervista a Repubblica la madre di Hasib racconta quanto accaduto quel giorno: lei, il marito e la figlia Erika erano usciti di casa per portare l’auto dal meccanico. Il 36enne, invece, era rimasto ...

IlContiAndrea : Ma che bella la classe di studenti negli studi del #Tg1 e sentire le loro voci, il loro racconto. Idea fortissima.… - eziomauro : Hasib il disabile di Primavalle in coma, il racconto della mamma: 'I poliziotti l'hanno preso per i piedi e buttato… - CicciFranchini : RT @LeonardoPanetta: Interessante il racconto che vuole la sola Ungheria di Orban, l’amico di Salvini e Meloni, opporsi al tetto sul gas, p… - violagiannoli : RT @eziomauro: Hasib il disabile di Primavalle in coma, il racconto della mamma: 'I poliziotti l'hanno preso per i piedi e buttato giù dall… - inthefIowers : il racconto della prima giornata si conclude qui! a domani -