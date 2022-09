Il principe Harry dice addio alla Regina Elisabetta: “Eri la mia bussola… Ho amato il tempo trascorso con te” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso”. Sono le parole al miele del principe Harry per la nonna Elisabetta II, diffuse attraverso un comunicato ufficiale dopo la scomparsa dell’amata Regina d’Inghilterra. “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina – e nell’elaborare il lutto – ricordiamo tutti il suo ruolo di bussola, di guida per moltissimi, frutto del suo impegno verso il ruolo e il dovere. Era ammirata e rispettata in tutto il mondo. Grazia e dignità sono rimaste salde per tutta la sua vita e ora nella sua immortale eredità. Permetteteci di fare eco alle sue parole dopo la morte di suo marito, il principe Filippo, parole che ora possono portare conforto a tutti noi: ‘La vita, ovviamente, consiste in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) “Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso”. Sono le parole al miele delper la nonnaII, diffuse attraverso un comunicato ufficiale dopo la scomparsa dell’amatad’Inghilterra. “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la– e nell’elaborare il lutto – ricordiamo tutti il suo ruolo di bussola, di guida per moltissimi, frutto del suo impegno verso il ruolo e il dovere. Era ammirata e rispettata in tutto il mondo. Grazia e dignità sono rimaste salde per tutta la sua vita e ora nella sua immortale eredità. Permetteteci di fare eco alle sue parole dopo la morte di suo marito, ilFilippo, parole che ora possono portare conforto a tutti noi: ‘La vita, ovviamente, consiste in ...

rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - TgLa7 : #MeghanMarkle, la duchessa di #Sussex, non andrà a #Balmoral con il principe #Harry che andrà da solo al capezzale… - FQMagazineit : Il principe Harry dice addio alla Regina Elisabetta: “Eri la mia bussola… Ho amato il tempo trascorso con te” - gladiatorsuit : -ha lavorato in diverse ambasciate; -è sempre stata attiva a livello sociale e politico ed è coinvolta in progetti… - zazoomblog : L’addio alla Regina del Principe Harry: “Grato per quando hai incontrato mia moglie e i miei figli” - #L’addio… -