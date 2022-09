giuliopasserini : RT @ilpost: Il primo vocabolario italiano che non privilegia il maschile - ilpost : Il primo vocabolario italiano che non privilegia il maschile - ceo_francesca : RT @GenCar5: Dalla presentazione del Nuovo @Treccani: 'Nella storia plurisecolare della lessicografia italiana è il primo vocabolario che n… - NaniPuffo : RT @GenCar5: Dalla presentazione del Nuovo @Treccani: 'Nella storia plurisecolare della lessicografia italiana è il primo vocabolario che n… - Treccani : RT @GenCar5: Dalla presentazione del Nuovo @Treccani: 'Nella storia plurisecolare della lessicografia italiana è il primo vocabolario che n… -

Soldata, architetta, notaia, medica e chirurga. Arriva il"Dizionario della lingua italiana ', targato Treccani, che lemmatizza anche le forme femminili ...lingua italiana Il nuovo...I tre volumi delraccontano la nostra lingua secondo tre approcci diversi. Nel ... il Dizionario dell'italiano Treccani vuol essere uno strumento accessibile a tutti, rispettoso del...Architetta, notaia, medica, soldata: arriva per Treccani il primo 'Dizionario della lingua italiana' che registra anche le forme femminili di nomi e aggettivi che tradizionalmente si trovano solo al m ...Le lingue cambiano, mutano continuamente. Le lingue soprattutto riflettono la società in cui vengono utilizzate, spesso in una maniera davvero profonda. In pochi si chiedono perché parole come “ minis ...