Il presunto amante di Ilary Blasi risponde ma non smentisce il pettegolezzo

(Di lunedì 12 settembre 2022) Totti non ha fatto nomi parlando dell’uomo con cuil’avrebbe tradito ma ovviamente in molti hanno fatto di tutto per scoprirlo. Tra i vari nomi è saltato fuori anche quello di Cristiano Iovino. Ormai sono mesi che l’Italia si appassiona alla separazione die Francesco Totti e i contorni non mancano. Per la prima volta Iovino ha parlato ma non ha detto molto e il suo non smentire ilflirt con la conduttrice sta innescando la continuazione del. Il suo nome era già nell’aria ma il personal trainer e Pr non aveva mai detto nulla, questa mattina invece ha risposto all’Adnkronos. La domanda era ovviamente sull’intervista di Totti: è lui l’uomo di cui parla l’ex calciatore? La risposta di Cristiano Iovino non ha soddisfatto tutti o forse ha ...