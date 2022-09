Il preoccupante impatto della crisi del gas sulla crescita rinnovabile

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il 6 settembre il ministeroTransizione ecologica italiano ha pubblicato il suo piano per ridurre i consumi di gas durante i mesi invernali e «realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture dalla Russia». Quella italiana non è la sola strategia a muoversi in questo senso. Tutta l’Europa ad oggi si trova a dover fare i conti con la possibilità che da un momento all’altro dai rubinetti russi non sgorghi più neppure una goccia di gas. Ne abbiamo già avuto un assaggio proprio in questi giorni, durante i quali il governo di Putin ha lasciato intendere – piuttosto chiaramente – che al momento il gasdotto Nord Stream 1, che conduce il gas naturale in Europa, non riaprirà (era stato chiuso per via di alcuni interventi di manutenzione, o almeno così ci è stato detto). E se fosse solo l’inizio? Potrebbe, ma con ...