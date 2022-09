Il piano di Orlando per andare al governo anche perdendo divide il Pd in due fazioni: “Scontro esiziale” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Pd è una pentola in ebollizione. Il primo pronto ad esplodere contro il segretario Letta e a chiedergli il conto di una campagna elettorale fallimentare è Andrea Orlando, portavoce dell’ala più a sinistra dei dem. Pertanto non pensa tanto al voto del 25 settembre. Per il ministro del Lavoro, come per la maggior parte dei “democratici”, il voto popolare è talmente una formalità fastidiosa, che pensano subito al “dopo”, a una modalità per come aggirarlo. Per provare di nuovo ad andare al governo da perdenti. E Orlando ha già la sua idea: «un campo largo, dal terzo polo ai 5stelle, si può realizzare in una maggioranza di governo dopo il voto». Praticamente una grande grandissima ammucchiata per ribaltare il risultato delle urne. Rimettendo insieme una maionese già abbondantemente impazzita. Bastonati ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Pd è una pentola in ebollizione. Il primo pronto ad esplodere contro il segretario Letta e a chiedergli il conto di una campagna elettorale fallimentare è Andrea, portavoce dell’ala più a sinistra dei dem. Pertanto non pensa tanto al voto del 25 settembre. Per il ministro del Lavoro, come per la maggior parte dei “democratici”, il voto popolare è talmente una formalità fastidiosa, che pensano subito al “dopo”, a una modalità per come aggirarlo. Per provare di nuovo adalda perdenti. Eha già la sua idea: «un campo largo, dal terzo polo ai 5stelle, si può realizzare in una maggioranza didopo il voto». Praticamente una grande grandissima ammucchiata per ribaltare il risultato delle urne. Rimettendo insieme una maionese già abbondantemente impazzita. Bastonati ...

