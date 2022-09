Il Papa riceve Confindustria | “Basta donne incinte mandate via” E chiede di ispirarsi a Olivetti | “Limite alla distanza tra stipendi”

(Di lunedì 12 settembre 2022) “Lo stesso denaro può essere usato, ieri come oggi, per tradire e vendere un amico o per salvare una vittima. Lo vediamo tutti i giorni, quando i denari di Giuda e quelli del buon samaritano convivono negli stessi mercati, nelle stesse borse valori, nelle stesse piazze. L’economia cresce e diventa umana quando i denari dei samaritani diventano più numerosi di quelli di Giuda”. È il monito cheFrancesco ha rivolto ai partecipanti all’assemblea pubblica diricevuti nell’aula Paolo VI in Vaticano. “Adriano, un vostro grande collega del secolo scorso, aveva stabilito un– ha ricordato Bergoglio – tra glipiù alti e quelli più bassi, perché sapeva che quando i salari e glisono troppo ...

Il Papa riceve la Confindustria in Vaticano e guarda in faccia alla realtà: "Sono lieto di potervi incontrare e, tramite voi, rivolgermi al mondo degli imprenditori, che sono una componente importante della società". Francesco: no a imprenditori "mercenari", pagare le tasse è forma di condivisione. Basta donne in attesa di un figlio cacciate via. Lo ha ammonito il Papa a braccio ricevendo in udienza Confindustria: "Alle volte, una donna che è impiegata qui o lavora là, ha paura a rimanere incinta"