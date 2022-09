Il Papa ai giovani: “Basta cercare like sui social: andiamo verso l’alto e verso l’altro” (Di lunedì 12 settembre 2022) Città del Vaticano – “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39): è questo il tema del Messaggio del Santo Padre ai giovani in occasione della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà celebrata nelle Chiese particolari il prossimo 20 novembre 2022 e a livello internazionale a Lisbona dal 1 al 6 di agosto 2023. Il testo, firmato da Papa Francesco il giorno della Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria, ma pubblicato solo oggi, conclude il ciclo dei tre messaggi che accompagnano i giovani nel cammino che intercorre tra la GMG di Panama 2019 e la GMG di Lisbona 2023, tutti incentrati sul verbo alzarsi. Nel Messaggio di quest’anno, il Santo Padre invita i giovani a meditare insieme la scena biblica nella quale, dopo l’annunciazione, la giovane Vergine Maria si alza e si mette in cammino per incontrare sua cugina ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Città del Vaticano – “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39): è questo il tema del Messaggio del Santo Padre aiin occasione della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà celebrata nelle Chiese particolari il prossimo 20 novembre 2022 e a livello internazionale a Lisbona dal 1 al 6 di agosto 2023. Il testo, firmato daFrancesco il giorno della Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria, ma pubblicato solo oggi, conclude il ciclo dei tre messaggi che accompagnano inel cammino che intercorre tra la GMG di Panama 2019 e la GMG di Lisbona 2023, tutti incentrati sul verbo alzarsi. Nel Messaggio di quest’anno, il Santo Padre invita ia meditare insieme la scena biblica nella quale, dopo l’annunciazione, la giovane Vergine Maria si alza e si mette in cammino per incontrare sua cugina ...

