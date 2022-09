Il nuovo look di Eleonora Giorgi: dopo la chirurgia estetica arriva l’hairstyle sbarazzino (Di lunedì 12 settembre 2022) “Si cambia! E che cambiamento… Troppo felice!“, sono le parole che Eleonora Giorgi ha scritto su Instagram mostrando il suo nuovo taglio di capelli. L’attrice romana, che non ha mai nascosto di non digerire l’invecchiamento, ha completamente stravolto il suo look, passando da una chioma bionda lunga fino alle spalle a un caschetto platino e sbarazzino. Il rapporto di Giorgi con la bellezza e la vecchiaia era iniziato a cambiare nel 2019, durante la sua seconda primavera, quando l’attrice dei film di Carlo Verdone era tornata alla ribalta partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip. dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia, Eleonora Giorgi aveva ammesso, senza troppi giri di parole, di voler fare un lifting al ... Leggi su diredonna (Di lunedì 12 settembre 2022) “Si cambia! E che cambiamento… Troppo felice!“, sono le parole cheha scritto su Instagram mostrando il suotaglio di capelli. L’attrice romana, che non ha mai nascosto di non digerire l’invecchiamento, ha completamente stravolto il suo, passando da una chioma bionda lunga fino alle spalle a un caschetto platino e. Il rapporto dicon la bellezza e la vecchiaia era iniziato a cambiare nel 2019, durante la sua seconda primavera, quando l’attrice dei film di Carlo Verdone era tornata alla ribalta partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip.essere uscita dalla casa più spiata d’Italia,aveva ammesso, senza troppi giri di parole, di voler fare un lifting al ...

orang3countyy : @misspiaze_ Lo zio è molto furbo, nulla da dire. L'unica cosa che non capisco è il fatto che piaccia esteticamente,… - MEWA_CH : Mewa si rifà il look: ecco il nuovo logo. - maurizioacerbo : @3filetti @SMaurizi @Vincenzo_Vita @giampierocalapa @AlexSabetti @piovonorane @BeppeGiulietti @huntingfox1971… - Birobiro72 : RT @laltrodiego: #ControCorrente La Germania paga il gas russo 1/3 rispetto al resto dell’UE, Italia compresa. Nardella: 'ci vuole più eur… - lifestyleblogit : Nuova Volvo XC60 – controllo totale, nuovo look elegante e contemporaneo - -