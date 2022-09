Il ministro Guerini: «Allentare le sanzioni contro la Russia? Follia, stanno funzionando» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è convinto che Allentare le sanzioni contro la Russia «sarebbe una Follia», perché «stanno funzionando, sono un elemento di pressione sulla Russia affinché giunga a porre fine a un’aggressione ingiustificata e fallita in tutti i suoi obiettivi strategici». Lo sostiene in un’intervista a QN. Secondo Guerini in questo modo «romperemmo la solidale determinazione della comunità internazionale a sostegno dell’Ucraina. Ma non succederà: l’Italia è convintamente a fianco della resistenza dell’Ucraina». E parlando del target della spesa militare fissato al 2% del Pil spiega: «In realtà, negli anni alle nostre spalle è successo esattamente l’opposto: risorse scarse e ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Ildella Difesa Lorenzoè convinto chelela«sarebbe una», perché «, sono un elemento di pressione sullaaffinché giunga a porre fine a un’aggressione ingiustificata e fallita in tutti i suoi obiettivi strategici». Lo sostiene in un’intervista a QN. Secondoin questo modo «romperemmo la solidale determinazione della comunità internazionale a sostegno dell’Ucraina. Ma non succederà: l’Italia è convintamente a fianco della resistenza dell’Ucraina». E parlando del target della spesa militare fissato al 2% del Pil spiega: «In realtà, negli anni alle nostre spalle è successo esattamente l’opposto: risorse scarse e ...

