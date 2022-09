cmdotcom : Il messaggio di #Allegri: #Vlahovic può aspettare, è ancora #Bonucci il leader della #Juve - McVirga86 : Meraviglioso come sia Allegri che Bonucci sembrino sportivissimi. Non una parola dell'arbitro. Beh, perchè sporcars… - ValerioPinerolo : Messaggio per tutti quelli che si ergevano a veri tifosi andando a togliere la 'patente di tifo' aMarchisio e Del P… - OnTheRun76 : MESSAGGIO A TUTTI GLI JUVENTINI: Allegri è il VOSTRO allenatore..... IL VOSTRO....... - junews24com : Allegri loda Kean: messaggio importante pre Juve Salernitana - -

Con, invece, la rottura è stata ancora più devastante. Anche in questo caso, i paparazzi ... Ambra Angiolini e lo splendidosulle donne: il post è virale Ambra, in ogni modo, ha saputo ......!1) Poi, il finale delè un monito in vista della seconda gara del girone di Champions ... Staremo a vedere se la formazione dirisponderà presente in coppa con i tre punti che ...Al centro di tutto. Passano gli anni, arrivano nuovi giocatori, ma Leonardo Bonucci continua a essere il leader della Juventus. In molti in questi mesi hanno chiesto la sua testa, hanno preteso una ri ...Parlo di Marcenaro, che ha arbitrato sul campo Juventus-Salernitana, e dei due del Var, Bandi e Meli. La seconda: come si sentono, ora, i tifosi della Goeba, per nulla abituati a decisioni sbagliate n ...