Il malcelato disappunto del pacifista collaborazionista italiano di fronte alla riconquista ucraina

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ilcomunista leghista sindacalistacommenta le notizie sugli ospedali bombardati, sulle scuole distrutte, sui mercati inceneriti, sulle donne stuprate, sui bambini deportati: le commenta per contestarne la verosimiglianza, per ridimensionarle o, quando non ci riesce, per attribuire la responsabilità di quei crimini a tutti e a tutto – allo yankee guerrafondaio, agli Stati Uniti,Nato, all’Europa che ne è serva, alle vanità degli ucraini, al cinismo di chi li capeggia – tranne che a chi li ha programmati e perpetrati e ne rivendica la legittimità, quando a sua volta non riesce a seppellirli con la propaganda di cui qui da noi si fa ripetitore ilcomunista leghista sindacalista. Le notizie sulla resistenza, e sulle ...

Inviaggiatore : @pattydiffusa Beh, a lei sarebbe bastato uno sguardo di malcelato e regale disappunto, non tutta sta pantomima - FrancescaMilana : @ChrisTabbeaux … scrisse TraParentesi su tuìtter esprimendo il proprio malcelato disappunto. -

Corriere della Sera

Poi la nota polemica e ilper quella mossa che rischia di favorire definitivamente il candidato di centrosinistra ed ex calciatore Damiano Tommasi. " Non è stata una scelta mia o ...La notizia del Rallye di Monte Carlo 2022 senza soste al parco assistenza nei primi due giorni di gara gettò i team impegnati nel WRC in un clima die preoccupazione, visto che si trattava della prima volta per le squadre ufficiali con le vetture Rally1 ibride. Poi alla fine non ci sono state catastrofi, a parte un po' di ... Il ritorno del principe Harry con Meghan a settembre viaggio a Londra e in Europa