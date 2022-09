Il gruppo di ragazze che contestano Giorgia Meloni a Milano | VIDEO (Di lunedì 12 settembre 2022) L’arrivo della leader di Fratelli d’Italia a Milano è stato accolto da un gruppo di ragazze che hanno protestato contro di lei. Nel bel mezzo del suo comizio in piazza Duomo, Giorgia Meloni è stata contestata da queste giovani che si erano recate nella zona centralissima del capoluogo lombardo indossando i colori della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQ+. Alcune di loro hanno denunciato di esser state sottoposte a identificazione da parte delle forze dell’ordine. Giorgia Meloni contestata da un gruppo di ragazze a Milano Il VIDEO mostra i momenti più concitati. Mentre Giorgia Meloni parlava sul palco di piazza Duomo – in sottofondo si può udire il suo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) L’arrivo della leader di Fratelli d’Italia aè stato accolto da undiche hanno protestato contro di lei. Nel bel mezzo del suo comizio in piazza Duomo,è stata contestata da queste giovani che si erano recate nella zona centralissima del capoluogo lombardo indossando i colori della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQ+. Alcune di loro hanno denunciato di esser state sottoposte a identificazione da parte delle forze dell’ordine.contestata da undiIlmostra i momenti più concitati. Mentreparlava sul palco di piazza Duomo – in sottofondo si può udire il suo ...

