Il grande bluff delle campagne motorizzate

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il treno, il pullman, la nave e bus elettrico. Ci manca solo la campagna con l'ape car, provvisto ovviamente di trombe altoparlanti e due bandiere a sventolare sistemate sul cassone, e poi nelle ultime sei elezioni abbiamo sperimentato tutte le motorizzazioni possibili. Dal pullman prodiano, al treno di Rutelli, dalla nave berlusconiana allo scooter di Di Battista, per finire al mini bus elettrico di Enrico Letta. Sia chiaro, ogni volta nella scelta del mezzo di locomozione la necessità di far notizia, di alimentare la narrazione di una diversità valoriale rispetto agli avversari di turno, rimaneva prioritaria sull'opportunità di viaggiare comodi, semmai con lo staff al seguito, rispettando l'ambiente o semplicemente per contenere i costi degli spostamenti. Niente di tutto questo, in verità. Sin dal primo esperimento, eravamo nel 1996 e Romano Prodi, punta di diamante di un vasto ...

Il grande bluff di Giorgia Meloni "draghiana" e affidabile

Giorgia Meloni sta diventando Luigi Di Maio senza neppure attraversare la fase dei proclami dal balcone o delle richieste di impeachment per il presidente della Repubblica.