Il gol di Milik annullato ha oscurato il dibattito su Peppa Pig e il lutto per la regina (Di lunedì 12 settembre 2022) FALLI DA DIETRO – 6° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 C’è troppo poco tempo per decidere in quale cassetto del cuore riporre la notte più bella della storia azzurra. Bisogna ripartire. Quella partita magica, ormai consegnata alla storia, ci ha detto tanto. Che questa squadra, rivoluzionata nel profondo, appena assemblata, e ancora sperimentale, è capace di meraviglie impensabili. E può ammirare orizzonti senza limiti. Ora l’impegno più significativo e concreto. La continuità. Poi ogni cosa sarà possibile. Anche l’impossibile. Non c’è tempo. Bisogna ripartire. Centellinare le forze. Occorre cambiare pelle, come i ritmi forsennati di questa singolarissima stagione impongono. Al posto di Furia Osi, che è il prezzo pagato alla felicità, l’attesissimo Giacomino. E di nuovo il francese del Congo al centro. Stanchezza più mentale che fisica. Tre minuti e gli occhi strabuzzano perché Kvara ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) FALLI DA DIETRO – 6° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 C’è troppo poco tempo per decidere in quale cassetto del cuore riporre la notte più bella della storia azzurra. Bisogna ripartire. Quella partita magica, ormai consegnata alla storia, ci ha detto tanto. Che questa squadra, rivoluzionata nel profondo, appena assemblata, e ancora sperimentale, è capace di meraviglie impensabili. E può ammirare orizzonti senza limiti. Ora l’impegno più significativo e concreto. La continuità. Poi ogni cosa sarà possibile. Anche l’impossibile. Non c’è tempo. Bisogna ripartire. Centellinare le forze. Occorre cambiare pelle, come i ritmi forsennati di questa singolarissima stagione impongono. Al posto di Furia Osi, che è il prezzo pagato alla felicità, l’attesissimo Giacomino. E di nuovo il francese del Congo al centro. Stanchezza più mentale che fisica. Tre minuti e gli occhi strabuzzano perché Kvara ha ...

