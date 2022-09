Il contesto del video di Meloni che parla dell’Anpi che vuole dare le case popolari agli antifascisti (Di lunedì 12 settembre 2022) Si tratta di un video che è stato pubblicato su TikTok e che è andato virale, finendo anche su Instagram (pubblicato da diversi influencer e commentato da parecchi utenti). I numeri, a partire da TikTok, sono alti: con la pubblicazione avvenuta cinque giorni fa, il video di 18 secondi condiviso da onole69 ha collezionato 1,2 milioni di visualizzazione, quasi 144 mila cuoricini e quasi 5 mila commenti. Si tratta, palesemente, di una porzione di un video più lungo che abbiamo deciso di andare a cercare, percorrendo a ritroso la cronologia delle pubblicazioni fino ad arrivare alla prima pubblicazione del video Meloni case popolari antifascista. @onole69 #coerenzaquestasconosciuta #bugia #falsita #giorgiaMeloni ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 settembre 2022) Si tratta di unche è stato pubblicato su TikTok e che è andato virale, finendo anche su Instagram (pubblicato da diversi influencer e commentato da parecchi utenti). I numeri, a partire da TikTok, sono alti: con la pubblicazione avvenuta cinque giorni fa, ildi 18 secondi condiviso da onole69 ha collezionato 1,2 milioni di visualizzazione, quasi 144 mila cuoricini e quasi 5 mila commenti. Si tratta, palesemente, di una porzione di unpiù lungo che abbiamo deciso di ana cercare, percorrendo a ritroso la cronologia delle pubblicazioni fino ad arrivare alla prima pubblicazione delantifascista. @onole69 #coerenzaquestasconosciuta #bugia #falsita #giorgia...

