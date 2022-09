Il centro del paradigma energetico si sposta nel Mediterraneo (Di lunedì 12 settembre 2022) Il convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica, che si è tenuto a Roma dall’8 all’11 settembre nel Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma, ha rilanciato la necessità di un dibattito tra mondo accademico e mondo dell’impresa sulle opportunità e i rischi che la crisi energetica in corso pone dinanzi all’Italia. Nell’ambito della tavola rotonda presieduta da Gabriele Natalizia (Sapienza/Geopolitica.info), sono intervenuti Simone Nisi (Edison), Giampaolo Cutillo (ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI), Luca Tabasso (Quotidiano Energia) e Giuseppe De Arcangelis (Sapienza Università di Roma) che hanno riflettuto in particolare sui futuri modelli energetici per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sia nell’ottica dei cambiamenti dovuti all’inaffidabilità delle forniture russe, sia prendendo in ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 settembre 2022) Il convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica, che si è tenuto a Roma dall’8 all’11 settembre nel Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma, ha rilanciato la necessità di un dibattito tra mondo accademico e mondo dell’impresa sulle opportunità e i rischi che la crisi energetica in corso pone dinanzi all’Italia. Nell’ambito della tavola rotonda presieduta da Gabriele Natalizia (Sapienza/Geopolitica.info), sono intervenuti Simone Nisi (Edison), Giampaolo Cutillo (ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI), Luca Tabasso (Quotidiano Energia) e Giuseppe De Arcangelis (Sapienza Università di Roma) che hanno riflettuto in particolare sui futuri modelli energetici per i Paesi che si affacciano sul. Sia nell’ottica dei cambiamenti dovuti all’inaffidabilità delle forniture russe, sia prendendo in ...

