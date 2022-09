Il Capo di Smd Ammiraglio Cavo Dragone in visita alla Deas (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Oggi il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha visitato la sede della Deas, azienda italiana che opera, in ambito militare, nel settore della Cyber Security e Artificial Intelligence. L’evento dimostra l’interesse della Difesa per lo sviluppo capacitivo dei domini cyber e spazio da ricercare attraverso un rafforzamento e ampliamento della sinergia delle Forze Armate con l’Industria della Difesa e dell’Aerospazio nel segno di un percorso condiviso, per affrontare con successo la sfida della modernità e rafforzare la capacità difensiva della Nazione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Oggi ildi Stato Maggiore della DifesaGiuseppehato la sede della, azienda italiana che opera, in ambito militare, nel settore della Cyber Security e Artificial Intelligence. L’evento dimostra l’interesse della Difesa per lo sviluppo capacitivo dei domini cyber e spazio da ricercare attraverso un rafforzamento e ampliamento della sinergia delle Forze Armate con l’Industria della Difesa e dell’Aerospazio nel segno di un percorso condiviso, per affrontare con successo la sfida della modernità e rafforzare la capacità difensiva della Nazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

