Il campo larghissimo di Orlando (Pd): «Se vinciamo un governo con Calenda, Renzi e il M5s» (Di lunedì 12 settembre 2022) Secondo il ministro del Lavoro Andrea Orlando in caso di vittoria del centrosinistra alle elezioni del 25 settembre un nuovo governo potrà nascere con l'appoggio del Terzo Polo e del Movimento 5 Stelle. In un retroscena a firma di Carlo Bertini pubblicato oggi da La Stampa si racconta l'ipotesi del leader della sinistra interna Pd per il dopo urne: «Enrico e tutti noi dobbiamo trasmettere l'idea che la partita è riaperta e che si può formare una maggioranza per governare alternativa a quella di centrodestra». Ovvero «un campo largo, dal terzo polo ai 5 Stelle, si può realizzare in una maggioranza di governo dopo il voto». Ma il segnale, secondo il ministro, va dato adesso all'elettorato. Per fornire ai cittadini un'alternativa concreta rispetto all'esecutivo Meloni in arrivo. Il voto utile è un flop Nonostante ...

