Il bus elettrico di Letta lo lascia a piedi: «La batteria è scarica» (Di lunedì 12 settembre 2022) Un piccolo incidente di percorso per la campagna elettorale di Enrico Letta. Sabato pomeriggio il bus elettrico noleggiato per girare l’Italia lo ha lasciato a piedi nel tragitto tra Alessandria e Torino. Secondo il racconto del Fatto Quotidiano e del Giornale il segretario del Partito Democratico ha dovuto ripiegare su un’auto elettrica. Ma è arrivato in ritardo al comizio in piazza d’Armi. E si è dovuto giustificare: «Questo tour con i mezzi elettrici si rivela una bellissima occasione per raccontare al Paese che la mobilità sostenibile deve essere il futuro», ma «per il nostro Paese è complicatissimo oggi usare l’elettrico. Ecco perché il nostro ecotour è anche una denuncia rispetto alle difficoltà per l’Italia di vivere una mobilità sostenibile». Il Giornale racconta anche lo scambio su Twitter ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Un piccolo incidente di percorso per la campagna elettorale di Enrico. Sabato pomeriggio il busnoleggiato per girare l’Italia lo hato anel tragitto tra Alessandria e Torino. Secondo il racconto del Fatto Quotidiano e del Giornale il segretario del Partito Democratico ha dovuto ripiegare su un’auto elettrica. Ma è arrivato in ritardo al comizio in piazza d’Armi. E si è dovuto giustificare: «Questo tour con i mezzi elettrici si rivela una bellissima occasione per raccontare al Paese che la mobilità sostenibile deve essere il futuro», ma «per il nostro Paese è complicatissimo oggi usare l’. Ecco perché il nostro ecotour è anche una denuncia rispetto alle difficoltà per l’Italia di vivere una mobilità sostenibile». Il Giornale racconta anche lo scambio su Twitter ...

