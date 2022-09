Il Bayern non vince e i giocatori ce l’hanno con Nagelsmann: «perché non parla delle sue tattiche?» (Di lunedì 12 settembre 2022) Al Bayern non ci sono abituati, a questa cosa curiosa di non stravincere tutte le partite. Per cui questo strambo inizio di Bundesliga, con tre vittorie e tre pareggi di fila ha stranito un po’ l’ambiente. E poiché tutto il mondo è paese pure in Germania hanno cominciato a critica Julian Nagelsmann. I giocatori, prima di tutto. Dopo l’ultima battuta d’arresto, il 2-2 con lo Stoccarda, ha inaugurato le danze. Secondo la Bild lo spogliatoio è insoddisfatto. Le star pensano che Nagelsmann dovrebbe ogni tanto mettere in discussione le sue tattiche. Invece non una parola di autocritica, e anzi ha incolpato facendo i nomi: Serge Gnarby, Leroy Sane e Jamal Musiala. Si sono mangiati tre gol, ha detto il tecnico. Thomas Muller è stato uno dei pochissimi a parlare dopo la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Alnon ci sono abituati, a questa cosa curiosa di non strare tutte le partite. Per cui questo strambo inizio di Bundesliga, con tre vittorie e tre pareggi di fila ha stranito un po’ l’ambiente. E poiché tutto il mondo è paese pure in Germania hanno cominciato a critica Julian. I, prima di tutto. Dopo l’ultima battuta d’arresto, il 2-2 con lo Stoccarda, ha inaugurato le danze. Secondo la Bild lo spogliatoio è insoddisfatto. Le star pensano chedovrebbe ogni tanto mettere in discussione le sue. Invece non una parola di autocritica, e anzi ha incolpato facendo i nomi: Serge Gnarby, Leroy Sane e Jamal Musiala. Si sono mangiati tre gol, ha detto il tecnico. Thomas Muller è stato uno dei pochissimi are dopo la ...

