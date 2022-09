I Wonder Pictures: si aggiudica il Leone D’Oro della 79. Edizione (Di lunedì 12 settembre 2022) I Wonder Pictures conclude la 79. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia appena conclusa aggiudicandosi il Leone D’Oro. Con “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras. Il film è sull’ emozionante storia dell’artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin. Diretto dalla regista di cui I Wonder Pictures aveva già distribuito Citizenfour (documentario che vinse l’Oscar nel 2015). Numerosi i premi collaterali assegnati anche a The Whale, Monica e La Syndicaliste. Si tratta del primo Leone D’Oro per I Wonder Pictures A coronamento dei primi dieci anni di vita della distribuzione. Che in quattordici mesi ha vinto anche la Palma D’Oro al Festival di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 settembre 2022) Iconclude la 79. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia appena conclusandosi il. Con “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras. Il film è sull’ emozionante storia dell’artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin. Diretto dalla regista di cui Iaveva già distribuito Citizenfour (documentario che vinse l’Oscar nel 2015). Numerosi i premi collaterali assegnati anche a The Whale, Monica e La Syndicaliste. Si tratta del primoper IA coronamento dei primi dieci anni di vitadistribuzione. Che in quattordici mesi ha vinto anche la Palmaal Festival di ...

