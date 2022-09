“I suoi avvocati già al lavoro”. Ilary Blasi in silenzio ma non troppo dopo le ‘bombe’ di Totti (Di lunedì 12 settembre 2022) Francesco Totti per la prima volta ha parlato dopo la separazione dal Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma si è sfogato in una intervista concessa ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera. Ormai volano gli stracci con l’ex moglie. Ha rivelato di aver sofferto, di essere caduto in depressione, di non essere stato lui il primo a tradire. Di quella coppia sorridente e felice che si è sposata diciassette anni fa, non è rimasto nulla: solo tanta rabbia e rancore. L’intervista bomba di Francesco Totti al Corriere della Sera segna l’occasione per confermare la storia d’amore in corso con Noemi Bocchi. Che, sottolinea l’ex campione, sarebbe “l’opposto” dell’ex moglie Ilary Blasi. Un’altra precisazione sottile che serve all’ex capitano della Roma a far emergere un aspetto: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Francescoper la prima volta ha parlatola separazione dal. L’ex capitano della Roma si è sfogato in una intervista concessa ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera. Ormai volano gli stracci con l’ex moglie. Ha rivelato di aver sofferto, di essere caduto in depressione, di non essere stato lui il primo a tradire. Di quella coppia sorridente e felice che si è sposata diciassette anni fa, non è rimasto nulla: solo tanta rabbia e rancore. L’intervista bomba di Francescoal Corriere della Sera segna l’occasione per confermare la storia d’amore in corso con Noemi Bocchi. Che, sottolinea l’ex campione, sarebbe “l’opposto” dell’ex moglie. Un’altra precisazione sottile che serve all’ex capitano della Roma a far emergere un aspetto: ...

