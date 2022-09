I prodotti beauty dell’Autunno da tenere sott’occhio (Di lunedì 12 settembre 2022) Life&People.it Dopo la pausa estiva sta per essere costellato di grandi novità il mercato dei prodotti beauty in vista della stagione Autunno-Inverno. Settembre rappresenta infatti per il settore una specie di capodanno, caratterizzato da una lunga serie di relase destinate a diventare di tendenza. Ma quali saranno i best seller dei prossimi mesi che gli appassionati di skin care, make up e fragranze dovranno tenere sotto stretta osservazione? Scopriamolo insieme. Skin care: da Stella Mc Cartney a Barbara Sturm Una delle novità più significative riguarda certamente il lancio della nuova linea skin care di Stella McCartney, completamente vegan, chiamata semplicemente Stella Skin. Presenti fondamentalmente tre prodotti, Reset Cleanser, Alter-Care Serum e Restore Cream, dotati di flaconi riutilizzabili con vetro ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 12 settembre 2022) Life&People.it Dopo la pausa estiva sta per essere costellato di grandi novità il mercato deiin vista della stagione Autunno-Inverno. Settembre rappresenta infatti per il settore una specie di capodanno, caratterizzato da una lunga serie di relase destinate a diventare di tendenza. Ma quali saranno i best seller dei prossimi mesi che gli appassionati di skin care, make up e fragranze dovrannosotto stretta osservazione? Scopriamolo insieme. Skin care: da Stella Mc Cartney a Barbara Sturm Una delle novità più significative riguarda certamente il lancio della nuova linea skin care di Stella McCartney, completamente vegan, chiamata semplicemente Stella Skin. Presenti fondamentalmente tre, Reset Cleanser, Alter-Care Serum e Restore Cream, dotati di flaconi riutilizzabili con vetro ...

mangio_oreos : è incredibile la mia capacità di riconoscere i prodotti rare beauty in qualsiasi circostanza, anche se il packaging… - maybesbadata : tutta la collezione di fenty beauty e boh penso altri 800 prodotti di marche varie - OmaggioMania : Diventa tester beauty con la Farmacia Orlandi - ClioMakeUp : Prodotti beauty ragazza Vergine ?? i 10 migliori da comprare ORA se sei di questo segno zodiacale ?? - portamijaltrove : RT @rarebeautyitaly: Selena Gomez era a LA per girare contenuti per Rare Beauty. Nuovi prodotti in arrivo? ???? Si pensa che il prossimo lan… -