I fedelissimi di Putin si rivoltano contro lo Zar, Mosca al bivio dopo la ritirata umiliante (Di lunedì 12 settembre 2022) La ritirata delle forze armate russe in ampie zone dell'Ucraina sta creando una crepa visibile nel consenso di Vladimir Putin. Il ministero della Difesa russo ha giustificato il ripiegamento come una manovra di "ri-raggruppamento", mentre sui talk show russi avanza l'ipotesi che sia frutto di una trattativa con gli ucraini. Ma in tv hanno visto tutti le decine di carri armati, obici e droni abbandonati, le automobili in coda al confine, i collaborazionisti ucraini fuggiti. Il volto della propaganda televisiva Vladimir Solovyev ha pubblicato un post nel quale invitava a fucilare i responsabili della ritirata da Kharkiv, ma poi lo ha rimosso. "Sui social contrassegnati dalla lettera Z - il simbolo della 'operazione militare speciale' in Ucraina - gli appelli a giustiziare colonnelli, generali e ministri piovono a raffica, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) Ladelle forze armate russe in ampie zone dell'Ucraina sta creando una crepa visibile nel consenso di Vladimir. Il ministero della Difesa russo ha giustificato il ripiegamento come una manovra di "ri-raggruppamento", mentre sui talk show russi avanza l'ipotesi che sia frutto di una trattativa con gli ucraini. Ma in tv hanno visto tutti le decine di carri armati, obici e droni abbandonati, le automobili in coda al confine, i collaborazionisti ucraini fuggiti. Il volto della propaganda televisiva Vladimir Solovyev ha pubblicato un post nel quale invitava a fucilare i responsabili dellada Kharkiv, ma poi lo ha rimosso. "Sui social contrassegnati dalla lettera Z - il simbolo della 'operazione militare speciale' in Ucraina - gli appelli a giustiziare colonnelli, generali e ministri piovono a raffica, ...

