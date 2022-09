I FATTI VOSTRI | ANNA FALCHI E SALVO SOTTILE RIAPRONO LA PIAZZA PIÙ FAMOSA DELLA TV

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 12 settembre 2022) Come ogni anno lade “I”, con la firma dell’inossidabile Michele Guardì, torna a popolarsi di nuovi racconti. Dal 12 settembre alle 11.10 su Rai2 con la conduzione die la partecipazione di Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e Paolo Fox. Le storie saranno narrate dagli stessi protagonisti e arricchiti con collegamenti e servizi chiusi. La finestra d’attualità permetterà di raccontare eventi ein tempo reale. Non mancheranno i momenti di gioco coinvolgendo i telespettatori. Quest’anno nuove rubriche tra le quali uno spazio intitolato “Venga a prendere un caffè da noi”, in cui personaggi dello spettacolo ecultura si apriranno al grande pubblico. Ospite dello spazio nel primo ...