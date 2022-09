Hollande: “Putin lavora a favore della destra italiana” (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ex presidente francese François Hollande ha recentemente rilasciato un’intervista a Repubblica, in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro “Bouleversement”, in cui ha dichiarato che Putin “spera in una vittoria della destra” in Italia. Il presidente della Federazione Russa, lo “zar” Vladimir Putin, da lui definito “abile bugiardo” sarebbe a lavoro per garantire la vittoria ai partiti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Particolarmente critico nei confronti della presidente di Fratelli d’Italia, il “movimento ereditato dall’Movimento Sociale di Giorgio Almirante, legato anche al Front National di Marie le Pen“, collegato anche simbolicamente alla fiamma, simbolo dello storico partito di ispirazione neofascista. Ma secondo l’ex presidente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ex presidente francese Françoisha recentemente rilasciato un’intervista a Repubblica, in occasionepubblicazione del suo ultimo libro “Bouleversement”, in cui ha dichiarato che“spera in una vittoria” in Italia. Il presidenteFederazione Russa, lo “zar” Vladimir, da lui definito “abile bugiardo” sarebbe a lavoro per garantire la vittoria ai partiti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Particolarmente critico nei confrontipresidente di Fratelli d’Italia, il “movimento ereditato dall’Movimento Sociale di Giorgio Almirante, legato anche al Front National di Marie le Pen“, collegato anche simbolicamente alla fiamma, simbolo dello storico partito di ispirazione neofascista. Ma secondo l’ex presidente ...

