“Ho rischiato di morire” Denuncia choc di Patrizia De Blanck | dramma in strada in pieno giorno

(Di lunedì 12 settembre 2022) Paura perDe, la contessa in un post fiume racconta la sua disavventura e, senza mezzi termini, “di averla vita”. Della contessa si è parlato molto durante questa estate anche dal punto di vista professionale, sembrava infatti ad un passo dal ritorno al GF Vip 7. Cosa che poi non si è concretizzata. Tornando alla disavventura diDe, le migliore parole sono quelle della diretta interessata. “Oggi pomeriggio sono stata vittima di un tentativo di scippo. Sto bene, ma sono furiosa! Stavo andando con i miei amici @righettigor e @lorenzo.castelluccio alle prove della nuova trasmissione tv di Igor”. “Quando all’improvviso, vicino a casa, mi sono sentita, con forza e velocità, strappare la borsa dalla spalla. Per fortuna Igor ha avuto la prontezza di sorreggermi ...

JANNUCCIClaudi1 : @laltrodiego Se i figli non sono dei genitori di chi sono i figli? Del potere? Dello stesso potere che a Bibbiano t… - barellowski : @andrelaufeyson @aboutangelx ha rischiato di morire aiuto ahah - infoitinterno : Evirato per salvargli la vita, aveva avuto rapporti sessuali con il suo cane: “Ha rischiato di morire” - infoitcultura : Patrizia De Blanck contro i migranti: “Italia senza dignità, ho rischiato di morire” - infoitcultura : Patrizia De Blanck, la sfuriata contro i migranti: «Italia senza dignità, ho rischiato di morire» -

Yilmaz ha seriamentedi. A causa di un terribile incidente, il giovane è finito in coma . Inoltre, mentre era costretto in un letto di ospedale, inerme, Gaffur ha tentato di ...Queste ultime ore sono state particolarmente complicate per Patrizia De Blanck , la quale è stata vittima di un tentato scippo . Quest'ultima ha rivelato su instagram che una volta uscita di casa per ...Patrizia De Blanck, brutta disavventura: è stata vittima di un tentativo di scippo Ore davvero difficili per la contessa del popolo nonché ...Brutta disavventura per la popolare nobildonna, che fa una rivelazione choc: "Avrei potuto rischiare la vita" Queste ultime ore sono state particolarmente ...