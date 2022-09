Highlights Italia-Polonia 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-10): finale oro Mondiali 2022 volley (VIDEO) (Di lunedì 12 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Polonia 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-10), finale per l’oro dei Mondiali 2022 di volley maschile. Impresa della Nazionale di Fefé De Giorgi alla Spodek Arena di Katowice. Vittoria in rimonta per gli Azzurri, che dopo aver perso il primo set conquistano i tre parziali successivi tornando sul tetto del Mondo dopo 24 anni. Di seguito gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilcon glidi3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-10),per l’oro deidimaschile. Impresa della Nazionale di Fefé De Giorgi alla Spodek Arena di Katowice. Vittoria in rimonta per gli Azzurri, che dopo aver perso il primo set conquistano i tre parziali successivi tornando sul tetto del Mondo dopo 24 anni. Di seguito gli. SportFace.

