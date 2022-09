Harrison Ford dice addio a Indiana Jones presentando il trailer dell’ultimo film

Leggi su amica

(Di lunedì 12 settembre 2022) L’ultima volta dinei panni disarà in: One last adventures. La sua quinta volta nei panni dell’archeologo scavezzacollo. L’attore si è emozionato quando ha presentato ildelche vedremo il 30 giugno 2023. Foto Ansa Si è commosso sul palco. Perché quel professore scavezzacollo, in fondo, è parte di lui. E dirglinon è facile. All’evento Disney in corso a Los Angeles,si è emozionato quando ha presentato le primissime ed esclusive immagini di: One last adventures. Il quinto e ultimodella saga di cui è stato protagonista fin dal 1981 in I predatori dell’Arca ...