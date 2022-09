Guerra Russia-Ucraina, la controffensiva di Kiev arriva ai confini russi. Ultimo ricatto di Medvedev: “Negoziato solo se Kiev capitola”. Zelensky risponde: “Trattative solo dopo la completa liberazione” (Di lunedì 12 settembre 2022) Biden: «Ritirata dei russi? Troppo presto per parlarne». Le forze ucraine hanno riconquistato in 24 ore oltre 20 insediamenti. Elettricità e acqua nella regione di Kharkiv ripristinate all'80% Leggi su lastampa (Di lunedì 12 settembre 2022) Biden: «Ritirata dei? Troppo presto per parlarne». Le forze ucraine hanno riconquistato in 24 ore oltre 20 insediamenti. Elettricità e acqua nella regione di Kharkiv ripristinate all'80%

martaottaviani : Avanti con aiuti agli ucraini e #sanzioni alla #Russia. #Putin non medierà nemmeno in ginocchio. Vanno resi inoffen… - martaottaviani : Hanno cercato di ingannare l’opinione pubblica italiana. Su questa bacheca non avete mai letto né che la #russia po… - LiaQuartapelle : È iniziata la controffensiva ucraina nel sud e nell’est. Non si vede (ancora) la fine della guerra ma l’aggressione… - gordyplanc : RT @Stronza: Da guardare, riguardare all’infinito. Fino a quando non vi entra in testa. L’indifferenza verso il male è il male più assoluto… - 2_crim : @Efisio31251859 @durezzadelviver Però più va avanti la guerra e più la Russia perde uomini e maggiore diventa l’obi… -