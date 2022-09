GP Italia 2022, Radaelli: “Parole Vettel un’offesa a Mattarella e tutti gli italiani” (Di lunedì 12 settembre 2022) Giuseppe Radaelli, presidente SIAS (società che gestisce l’autodromo di Monza), ha definito ‘una brutta caduta di stile’ le Parole di Sebastian Vettel, pilota dell’Aston Martin. Il tedesco ha sottolineato l’inutilità del passaggio delle Frecce Tricolori sul circuito di Monza, portatrici secondo lui di un inquinamento inutile. Così Radaelli: “Si tratta di una polemica che offende il presidente della Repubblica e tutti noi. Ringraziamo Mattarella per essere venuto qui a celebrare il centenario dell’autodromo. L’aereo di ieri ha volato, per la prima volta, con una dose pari al 25% di carburante bio. Si è trattata della prima volta ed è stato un esperimento importante anche per l’aviazione civile”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Giuseppe, presidente SIAS (società che gestisce l’autodromo di Monza), ha definito ‘una brutta caduta di stile’ ledi Sebastian, pilota dell’Aston Martin. Il tedesco ha sottolineato l’inutilità del passaggio delle Frecce Tricolori sul circuito di Monza, portatrici secondo lui di un inquinamento inutile. Così: “Si tratta di una polemica che offende il presidente della Repubblica enoi. Ringraziamoper essere venuto qui a celebrare il centenario dell’autodromo. L’aereo di ieri ha volato, per la prima volta, con una dose pari al 25% di carburante bio. Si è trattata della prima volta ed è stato un esperimento importante anche per l’aviazione civile”. SportFace.

