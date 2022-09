Gp di Monza, la Fia ha fatto male ma la Ferrari ha fatto peggio (Di lunedì 12 settembre 2022) Un finale criticato a Monza che lascia l’amaro in bocca e fortemente contestato dai tifosi Ferrari con sonori fischi dalle tribune a fine gara. La bandiera a scacchi cala quando le macchine seguivano la safety car e questo ha nascosto mediaticamente le criticità che la pista ci ha raccontato. La Ferrari ha puntato tutto sulla pole position, scaricando aerodinamicamente la macchina ma pagando in questo modo un degrado delle gomme maggiore. Scelta però non errata: si è scelto di rischiare e di conquistare la partenza dalla prima posizione nella speranza che Verstappen potesse essere rallentato da qualche intoppo partendo dalla settima posizione, a causa della penalità per il cambio motore. L’olandese però, al contrario di quanto sperato, in poco meno di dieci giri era già a meno di due secondi dal monegasco della Rossa e lo avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Un finale criticato ache lascia l’amaro in bocca e fortemente contestato dai tifosicon sonori fischi dalle tribune a fine gara. La bandiera a scacchi cala quando le macchine seguivano la safety car e questo ha nascosto mediaticamente le criticità che la pista ci ha raccontato. Laha puntato tutto sulla pole position, scaricando aerodinamicamente la macchina ma pagando in questo modo un degrado delle gomme maggiore. Scelta però non errata: si è scelto di rischiare e di conquistare la partenza dalla prima posizione nella speranza che Verstappen potesse essere rallentato da qualche intoppo partendo dalla settima posizione, a causa della penalità per il cambio motore. L’olandese però, al contrario di quanto sperato, in poco meno di dieci giri era già a meno di due secondi dal monegasco della Rossa e lo avrebbe ...

