Golf, Open d’Italia 2022: il percorso e le 18 buche del Marco Simone Golf & Country Club (Di lunedì 12 settembre 2022) Rinnovato completamente nel 2021 per ospitare l’Open d’Italia e, nel 2023, la Ryder Cup, il Marco Simone Golf & Country Club è al centro dell’attenzione non solo in chiave italiana, ma anche sullo scenario globale. Un field estremamente competitivo andrà in scena sulle 18 buche (par 71) di cui andiamo ora alla scoperta. BUCA 1 (par 4, 407 metri): si trova in mezzo al percorso, e presenta un leggero destra-sinistra prima di arrivare al green, dove una parte importante la fa il posizionamento della bandiera. Due le possibilità: giocare lungo verso il bunker di destra dal tee shot oppure sistemarsi verso quello di sinistra che si trova più indietro, ma con un secondo colpo un po’ più complicato verso ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Rinnovato completamente nel 2021 per ospitare l’e, nel 2023, la Ryder Cup, ilè al centro dell’attenzione non solo in chiave italiana, ma anche sullo scenario globale. Un field estremamente competitivo andrà in scena sulle 18(par 71) di cui andiamo ora alla scoperta. BUCA 1 (par 4, 407 metri): si trova in mezzo al, e presenta un leggero destra-sinistra prima di arrivare al green, dove una parte importante la fa il posizionamento della bandiera. Due le possibilità: giocare lungo verso il bunker di destra dal tee shot oppure sistemarsi verso quello di sinistra che si trova più indietro, ma con un secondo colpo un po’ più complicato verso ...

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Golf, sfida è mondiale con l'Open d'Italia Al Marco Simone 72 buche per la gloria - GolfMagazine4 : 79° Open D’Italia: Si parte! Da Giovedì al Marco Simone si fa sul serio - ItalianOpen : ??Chiudete gli occhi e immaginate di assistere dal vivo ai migliori swing del #golf europeo e non solo...??? Non è u… - Affaritaliani : Golf, sfida è mondiale con l'Open d'Italia Al Marco Simone 72 buche per la gloria - Scrittomisto : Super golf, Roma fa sul serio: al Marco Simone i campioni all'Open d'Italia -