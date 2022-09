Gol annullato Milik, fonti Lega assicurano: «Tenuto conto della posizione di Candreva» (Di lunedì 12 settembre 2022) Alcune fonti vicine alla Lega Serie A assicurano che in sala Var è stato Tenuto conto della posizione di Candreva nel gol annullato a Milik Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, fonti della Lega Serie A affermano che a Lissone hanno Tenuto conto della posizione di Antonio Candreva per il gol annullato a Milik nel finale del match di ieri sera. Il fuorigioco di Bonucci, però, non sarebbe punibile, visto che Sepe non è disturbato dal giocatore bianconero e rimane immobile al colpo di testa del polacco. Le immagini ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Alcunevicine allaSerie Ache in sala Var è statodinel golSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,Serie A affermano che a Lissone hannodi Antonioper il golnel finale del match di ieri sera. Il fuorigioco di Bonucci, però, non sarebbe punibile, visto che Sepe non è disturbato dal giocatore bianconero e rimane immobile al colpo di testa del polacco. Le immagini ...

