Gol annullato a Milik, è bufera su Juve-Salernitana: giallo sulla posizione di Candreva | FOTO (Di lunedì 12 settembre 2022) E’ caos sulla partita di campionato tra Juventus e Salernitana, in particolar modo sono scoppiate le polemiche sul gol annullato alla squadra di Allegri nel finale. La partita si è conclusa sul risultato di 2-2. Il primo tempo dei bianconeri è stato pessimo e sono stati confermati i problemi dal punto di vista tattico. Il primo tempo si è concluso sul clamoroso risultato di 0-2 con i gol di Candreva e Piatek su rigore. Nel secondo tempo la furiosa reazione della Juventus che rientra in partita con un colpo di testa di Bremer. Nel finale succede di tutto: nel recupero rigore per la Juve, Bonucci si fa respingere il rigore ma in ribattuta sigla il pareggio. A tempo quasi scaduto la Juve trova addirittura il vantaggio con un colpo di testa di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 settembre 2022) E’ caospartita di campionato trantus e, in particolar modo sono scoppiate le polemiche sul golalla squadra di Allegri nel finale. La partita si è conclusa sul risultato di 2-2. Il primo tempo dei bianconeri è stato pessimo e sono stati confermati i problemi dal punto di vista tattico. Il primo tempo si è concluso sul clamoroso risultato di 0-2 con i gol die Piatek su rigore. Nel secondo tempo la furiosa reazione dellantus che rientra in partita con un colpo di testa di Bremer. Nel finale succede di tutto: nel recupero rigore per la, Bonucci si fa respingere il rigore ma in ribattuta sigla il pareggio. A tempo quasi scaduto latrova addirittura il vantaggio con un colpo di testa di ...

capuanogio : Se non c’è un’immagine che dimostra un tocco di #Bonucci il gol annullato è totalmente incomprensibile.… - DAZN_IT : Marelli fa chiarezza riguardo il gol annullato alla #Juve. #JuveSalernitana #SerieATIM #DAZN - sportface2016 : +++#JuventusSalernitana, #Allegri non ci sta: 'Hanno annullato un gol per fuorigioco, ma a #Bonucci tolgono la magl… - oceanlouiss : RT @mirkonicolino: #Bonucci non tocca il pallone, non incide sulla traiettoria, non disturba il portiere. Da REGOLAMENTO, il gol non può es… - fcin1908it : Juventus, Bonucci: “Gol annullato? Io non attivo e Candreva è più in basso” -