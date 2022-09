Giugliano, protesta contro l’apertura dell’impianto di smaltimento per ecoballe: “Basta veleno” – Video (Di lunedì 12 settembre 2022) Il comitato che si oppone all’impianto di smaltimento di ecoballe a Ponte Riccio ha bloccato una strada a Giugliano, in provincia di Napoli, in segno di protesta. I manifestanti si erano dati appuntamento al Comune per contestare l’inaugurazione dell’impianto, prevista per lunedì. Alcuni manifestanti si sono seduti con dei cartelli in mezzo alla strada, rallentando e deviando il traffico locale. La protesta del comitato Kosmos ha poi raggiunto la sede di Ponte Riccio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Il comitato che si oppone all’impianto didia Ponte Riccio ha bloccato una strada a, in provincia di Napoli, in segno di. I manifestanti si erano dati appuntamento al Comune per contestare l’inaugurazione, prevista per lunedì. Alcuni manifestanti si sono seduti con dei cartelli in mezzo alla strada, rallentando e deviando il traffico locale. Ladel comitato Kosmos ha poi raggiunto la sede di Ponte Riccio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

