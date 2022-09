Giù dalla finestra durante una perquisizione. Disabile in coma. Si indaga per omicidio (Di lunedì 12 settembre 2022) La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio dopo la denuncia presentata il 10 agosto scorso dai familiari di Hasib Omerovic, l’uomo sordomuto precipitato dalla finestra il 25 luglio scorso nel corso di una perquisizione delle forze dell’ordine avvenuta in un appartamento del quartiere Primavalle. E’ quanto ha denunciato oggi la famiglia d nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alla presenza di Fatima Sejdovic, la madre della vittima, del deputato Riccardo Magi, di Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio e degli avvocati della famiglia. Sulla vicenda, avvenuta a Roma, Magi ha presentato un’interrogazione parlamentare. Secondo quanto raccontato dalla sorella minore dell’uomo, anche lei affetta da disabilita’, gli agenti sarebbero entrati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentatodopo la denuncia presentata il 10 agosto scorso dai familiari di Hasib Omerovic, l’uomo sordomuto precipitatoil 25 luglio scorso nel corso di unadelle forze dell’ordine avvenuta in un appartamento del quartiere Primavalle. E’ quanto ha denunciato oggi la famiglia d nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alla presenza di Fatima Sejdovic, la madre della vittima, del deputato Riccardo Magi, di Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio e degli avvocati della famiglia. Sulla vicenda, avvenuta a Roma, Magi ha presentato un’interrogazione parlamentare. Secondo quanto raccontatosorella minore dell’uomo, anche lei affetta da disabilita’, gli agenti sarebbero entrati ...

repubblica : Disabile precipita dalla finestra durante perquisizione, la famiglia accusa: 'Gli agenti lo hanno preso per i piedi… - GiovaQuez : Tremonti sull’emergenza gas: “Tutto ha inizio dalla globalizzazione. La finanza assume una funzione sempre più poli… - borghi_claudio : @300Italia Fenomeno, il mio collegio è tutta la Toscana, scusa se non conosco ogni locale che trasmette sky di ognu… - infoitinterno : Disabile vola dalla finestra durante perquisizione, la famiglia: 'Gli agenti lo hanno preso per i piedi e buttato g… - infoitinterno : «Disabile pestato e buttato giù dalla finestra durante una perquisizione», è in coma: la denuncia della famigl -