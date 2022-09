Gioventù e coraggio, così l’Italia della pallavolo è tornata campione del mondo (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – l’Italia della pallavolo è campione del mondo per la quarta volta dopo 24 anni. Ma questo paese, col volley, circa 35 anni fa, compì una svolta che solo oggi siamo riusciti forse a comprende in modo concreto: avviare una scuola nazionale di prim’ordine in quello sport. Prima, infatti, la pallavolo italiana semplicemente non esisteva, nel senso prestigioso del termine. La nazionale nostrana era una squadra come tante, di seconda fascia. Qualcosa, in quegli anni Ottanta, cambiò il corso della storia. Italia e pallavolo, negli anni Ottanta la svolta irreversibile l’Italia getta le premesse per diventare regina della pallavolo proprio in quel decennio, successivo al sorprendente – ma isolato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set –delper la quarta volta dopo 24 anni. Ma questo paese, col volley, circa 35 anni fa, compì una svolta che solo oggi siamo riusciti forse a comprende in modo concreto: avviare una scuola nazionale di prim’ordine in quello sport. Prima, infatti, laitaliana semplicemente non esisteva, nel senso prestigioso del termine. La nazionale nostrana era una squadra come tante, di seconda fascia. Qualcosa, in quegli anni Ottanta, cambiò il corsostoria. Italia e, negli anni Ottanta la svolta irreversibilegetta le premesse per diventare reginaproprio in quel decennio, successivo al sorprendente – ma isolato ...

